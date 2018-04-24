Adıyaman'da 5.4 büyüklüğünde deprem; çok sayıda kişi yaralandı, yıkılan binalar var

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gece saat 03.34'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda maddi hasar oluştu. Çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi aktarılırken, depremin merkez üssünün Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kırmacık köyü olduğu ifade edildi. Deprem nedeniyle bugün (24 Nisan 2018) Adıyaman'da okullar tatil edildi.

Depremin ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1.4 ile 2.7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı.

Vatandaşlar korku ve panikle sokağa çıkarken Samsat Kaymakamı Sedat Sezik Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı: 39 yaralı var

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Adıyaman'daki depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor" dedi.

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kırmacık köyü olan depremvatandaşları sokağa döktü. Depremin merkez üssü olan Samsat ilçesi 2 Mart 2017 tarihinde 5.5 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve birçok yapı yıkılmıştı. Samsat ilçesinde önceki depremde yıkılmayan sağlam yapılan bu depremde hasar gördü.

Gece saat 03.34’de meydana gelen ve vatandaşları uykuda yakalayan deprem nedeniyle büyük panik yaşandı. İlçe merkezi ve balı köylerinde yapıların bazıları yıkıldı. Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, sağlam yapılarında yıkıldığını dile getirerek, eski evlerinde depremde yıkıldığını söyledi.

İlçede AFAD, 112, UMKE ve itfaiye ekipleri bulunuyor. AFAD’ın çevre 4 ilden takviye ekibin yola çıktığı öğrenildi. Samsat ilçesinde artçı depremler devam ederken, ekipler alan taramasını sürdürüyor.