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Adıyaman'da 40 kişi sobadan zehirlendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, dün gece etkili olan rüzgarda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 40 kişi, hastanelerde tedaviye alındı

07 Aralık 2017 15:16

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, dün gece etkili olan rüzgarda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 40 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.
Kent merkezinde farklı semtlerde oturan ve ilçelerde sobalarını söndürmeden uyuyan 40 kişi, şiddetli rüzgarın etkisiyle sobalardan sızan gazdan zehirlendi ve yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan 40 kişiye acil servislerde oksijen tedavisi yapılarak serum verildi. Çoğunluğu taburcu edilen 40 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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