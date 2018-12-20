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Adıyaman'da 38 ilkokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Şehit Cem Özgül İlkokulu 1'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı

20 Aralık 2018 20:59

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Şehit Cem Özgül İlkokulu 1\'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yerli Malı Haftası nedeniyle etkinlik düzenlenen okulda öğrenciler; mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine bavşvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 38 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Öğrenciler tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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