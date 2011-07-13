-ADIYAMAN'DA "KUMAR" KAVGASI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI ADIYAMAN (A.A) - 13.07.2011 - Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Hocaömer Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Polisin müdahale ettiği olayda yaralanan Abdulkadir Yumuklu (50) ile F.K, N.Ç, K.A, Y.Y, M.E.Y, N.K, E.Y. ve A.A. Adıyaman Devlet ve 82. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdulkadir Yumuklu (50) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, E.Y, K.A ile M.E.Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralıların yakınlarının hastanelerde de taşkınlık yapması üzerine olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Taraflar arasındaki kavganın ''kumar'' borcu nedeniyle çıktığı, aynı grupların bir süre önce de yine kavga ettikleri öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili M.Y, İ.D, M.K, Y.D ile O.Y'nin gözaltına alındığını bildirdi.