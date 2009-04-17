Adıyaman’da 21 gözaltı

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 4 Nisanda, Şanlıurfa'nın Aligör beldesinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle gerçekleştirilmek istenen yasa dışı gösterilere, güvenlik güçlerinin izin vermemesi üzerine çıkan çatışmalarda iki göstericinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği anımsatıldı.



Açıklamada, bu olayı protesto etmek amacıyla, 7 Nisanda, Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Derneği binasında toplanan 50-60 kişi ile Adıyaman DTP il binasından bu gruba katılan 30-35 kişinin, Gölbaşı Caddesi üzerinden yürüyerek Demokrasi Parkı önünde geldikleri, yürüyüş sırasında ve basın açıklaması esnasında, terör örgütü ile terör örgütü elebaşı lehine, suç ve suçluyu övücü sloganlar attıkları, uyarılara rağmen döviz ve pankartlar açarak, yasa dışı eylemlerine devam ettikleri öne sürüldü.



Yazılı açıklamada, slogan attığı tespit edilen 20 kişinin üstlerinde ve ikametlerinde ele geçirilmesi muhtemel suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda örgütsel içerikli doküman, bilgisayar, flaş diskler ile yabancı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.



Aramalar esnasında ayrıca, bulunan suç unsuru malzemelerle birlikte 1 kişinin daha yakalandığı ve toplam 21 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:



"Halkımızın, güvenlik güçlerimizle birlikte oluşturduğu huzur ve güven ortamını tehdit etmeye yönelik yasa dışı eylem girişimleri, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle takip edilecektir."



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

