Adıyaman'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, polis tarafından aranan hafif ticari araç ve işyerinde, gümrük kaçağı 2 bin 900 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği İ.S. yönetimindeki plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 50 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraya el konulurken, sürücü İ.S. gözaltına alındı.

Ekipler, alınan ihbar üzerine kent merkezindeki bir işyerine de operasyon yaptı. İşyerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 850 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraya el konulurken, işyeri sahibi A.D. gözaltına alındı.



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