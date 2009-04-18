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Adıyaman'da 16 tutuklu

18 Nisan 2009 17:29

Adıyaman'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 16'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da terör örgütü ile terör örgütü elebaşı lehine sloganlar attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın toplam 21 kişi, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılığa gönderildi.

Savcılık tarafından, zanlılardan 5'i serbest bırakılırken 16'sı mahkemeye sevk edildi. Duruşmaları gece geç saatlere kadar süren zanlılardan 12'si öğrenci olan 16 kişi tutuklandı.

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