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Adıyaman'da 1 kişinin öldüğü kavgaya tutuklama

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

27 Eylül 2017 14:39

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Hocaömer Mahallesi\'nde geçen pazar günü bir kafede karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, ateşlenen tabancadan çıkan kurşun 37 yaşındaki Mahmut Meydan\'ın ölümüne T.K.\'nin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından inceleme başlatan polis kavgaya karıştığını belirlediği 7 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, G.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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