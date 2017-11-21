Adıyaman Valiliği'nden eylem ve basın açıklamalarına yasak

Adıyaman Valiliği'nden, 30 gün süre ile valilik izni ve belirlenecek yerler dışında yapılacak eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde son günlerde milletin birlik ve bütünlüğüne kasteden terör eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdüren terör örgütlerinin zaman zaman anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar ettiği belirtildi.

Terör örgütlerinin, vatandaşları basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu toplumsal olayların sonucunda da kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf ederek bu tür istismarlarını engellemek, kamu güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 25. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi hükmü uyarınca ilimiz mülki sınırları içerisinde 20.11.2017 ve 19.12.2017 tarihleri arasında 30 gün süreyle 48 saat önceden Adıyaman Valiliğinden izin alınmadan ve valilikçe belirlenecek yerler dışında basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir."