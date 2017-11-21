Adıyaman Valiliği'nden basın açıklaması yasağı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN Valiliği tarafından alınan kararla, izinsiz her türlü basın açıklaması 1 ay süreyle yasaklandı.

Adıyaman Valiliği\'nin OHAL kapsamında alındığını belirttiği açıklamada, 48 saat önceden Valilikten izin alınmadan ve belirlenecek yerler dışında basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

\"Ülkemiz genelinde son günlerde milletimizin birlik ve bütünlüğüne kast eden terör eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürmekte olan terör örgütlerinin zaman zaman Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar ettiği bilinmektedir. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar etmek isteyen terör örgütlerinin, vatandaşlarımızı basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği, yaşanan bu toplumsal olayların sonucunda da kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf ederek bu tür istismarlarını engellemek, kamu güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla; 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11/m ve 25. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi hükmü uyarınca ilimiz Mülki sınırları içerisinde 20 Kasım ile 19 Aralık tarihleri arasında 30 gün süreyle 48 saat önceden Adıyaman Valiliği\'nden izin alınmadan ve Valilikçe belirlenecek yerler dışında basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir.\"