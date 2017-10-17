Adıyaman Üniversitesi Rektörü: Lüzumsuz bir meşguliyete sebep oldum

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Talha Gönüllü, sosyal medyada yaptığı ve tepkilere neden olan paylaşımın ardından bugün yaptığı yazılı açıklamada, \"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda lüzumsuz bir meşguliyete sebep oldum\" dedi.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü\'nün sosyal medya hesabından yaptığı, \"Bir erkek ve kadının, nikahsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları caiz değildir. Mahrem olmayan kadına bakmak, haram olduğuna göre, onlara dokunmak veya tokalaşmak mutlaka haramdır\" paylaşımı tepkilere neden oldu. Rektör Prof. Dr. Gönüllü, tepkilerin ardından bugün yine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Toplumun farklı yönlere çekeceği paylaşımları yapmamaya dikkat edeceğini belirten Prof. Dr. Gönüllü, şu paylaşımı yaptı:

\"Sosyal medyada, özellikle Twitter ortamında kalitesiz ve çirkin yorumlara maruz kaldım. Esasen, niyetim insanları incitmek değildi. Olmaz da. İyilik düşünenlere de teşekkür ederim. Yanlış anlaşılacak bir konuydu. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda lüzumsuz bir meşguliyete sebep oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm insanların iyiliğini amaçlayan eğitim- öğretim işleri ile meşgul olup, sosyal medyada bulunduğumda üniversite çalışmalarımla ilgili paylaşımlara ağırlık vereceğim. Toplumun farklı yönlere çekeceği paylaşımlar yapmama yönünde azami dikkat sarf edeceğim.\"



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