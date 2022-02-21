Adıyaman Üniversitesi'nde öğretim üyesi, rektörü savcılığa şikayet etti

Adıyaman Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ali Haydar Baykan, bir toplantıda kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Rektör Mehmet Turgut hakkında şikayette bulundu.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Haydar Baykan, Rektör Mehmet Turgut hakkında, kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde yer alan ifadelere göre Rektör Turgut, topluluğun içerisinde Baykan'a, “Sen psikopatsın, geri zekalısın” diye bağırdı.

"CHP İl Başkanı'nın eleştirisini sosyal medyada beğenmişsin"

Sözcü'nün haberine göre, Rektör Turgut iddialar ile ilgili sorulara, “Toplantıyı Rektör'ün izni olmadan terk eden bir akademisyen. Bu arkadaş sorunlu, sıkıntılı. Hasta ruhlu bir arkadaş. Ben de hakkında tutanak tuttum. Hakaret de etmedim” cevabını verdi.

Şikayet dilekçesinde yer alan Doç. Dr. Baykan'ın ifadeleri özetle şöyle: “Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Rektör Mehmet Turgut, bölümümüzle ilgili toplantı yaptı. Toplantı sırasında bölümümüzle ilgili konular konuşulurken ben kendi düşüncelerimi söyledim. ‘CHP İl Başkanı'nın eleştirisini sosyal medyada beğenmişsin' diyerek konuyu değiştirmek suretiyle bir tartışma ortamı oluşturdu. Ben de ‘Hocam beni mi takip ediyorsunuz?' demem üzerine ‘Evet ben tabi ki seni de takip ediyorum, sen psikopatsın' dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunacağımı söyleyerek toplantı salonundan dışarı çıktım.”