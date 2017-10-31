Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN merkezli 11 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 Ekim\'de, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 25 kişiye yönelik Adıyaman merkezli Bingöl, Adana, Malatya, Osmaniye, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Şırnak, Şanlıurfa ve Ankara\'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 19 şüpheli, Adıyaman\'a getirilip emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 16\'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.