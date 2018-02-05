Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri yapılanmasına yönelik 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adıyaman merkezli İzmir, Konya, Şırnak, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Kırklareli ve Malatya\'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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