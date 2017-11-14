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Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

14 Kasım 2017 13:27

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik Adıyaman\'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Şırnak\'ta 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı, 9 kişiye ise ulaşılamadı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 9 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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