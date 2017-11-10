Adıyaman merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı tespit edilen 11 kişinin yakalanması için Adıyaman\'ın yanı sıra Ankara, Bilecik, Kayseri, Hatay, Sakarya, Mersin, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya ve İstanbul\'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı, 6 kişiye ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı, bulunamayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.