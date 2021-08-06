Adıyaman'da yolcu otobüsünde yangın çıktı

Adıyaman’da, seyir halindeki yolcu otobüsü yandı. Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

İddiaya göre; Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında seyir halinde olan Nedim S. idaresindeki 02 H 0027 plakalı şehir içi yolcu taşıyan otobüsün alt kısmında yangın meydana geldi. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı durdurarak yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda soğutma gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otobüste maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.