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Adıyaman'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

01 Mayıs 2022 17:58

Adıyaman'da sağanağın ardından biriken su nedeniyle bazı araçlar zarar gördü, okulda mahsur kaldığı belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kapcami Mahallesinde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulu'nun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

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