Adıyaman'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Adıyaman'da sağanağın ardından biriken su nedeniyle bazı araçlar zarar gördü, okulda mahsur kaldığı belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kapcami Mahallesinde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulu'nun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.