Adıyaman'da eyleme katılan çok sayıda tütün üreticisi, gözaltına alındı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesinde, tütüne getirilen "yetki belgesi" şartına karşı düzenlenen protesto eylemine katılan 20’den fazla kişinin bu sabah gözaltına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "yetki belgesi" almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklanmasına karşı Adıyaman ve ilçelerinde düzenlenen protesto eylemlerine katılan çok sayıda tütün üreticisi gözaltına alındı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere operasyonla ilgili Tele 1'e yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: “Adıyaman Merkez ve Çelikhan ilçesinden gözaltına alınanlar var. Sabah saat 5’te tütün eylemine katılanların evlerine baskın yapıldı, kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama 20’den fazla gözaltı olduğunu söyleyebilirim. Şu anki son durum gözaltı işlemleri sürüyor. Bizler bu uygulamanın sona ermesi ve tütüncülerine serbest bırakılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz.”

Tutdere, gözaltılarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Tütündeki yasağı kaldıracağına, diyalog ile tütüncünün sorununa çare bulacağına, emeğe saygı göstereceğine her zamanki gibi AKP hükümeti baskıya, zorbalığa başvurdu. Adıyamanlı tütüncüye yönelik operasyonu derhal durdurun ve gözaltındaki tütüncüleri serbest bırakın" dedi.