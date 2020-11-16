Adıyaman’da bir köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyü, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

3 bin kişinin yaşadığı Oyratlı köyü, bazı kişilerin Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol amaçlı yaya ve araç ulaşımına kapatıldı.

Besni Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyratlı köyümüz, artan vaka sayıları sonrasında sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla karantinaya alınmış, giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."

Yasağa uymayanlara para cezası

Jandarma ekipleri tarafından da köyde sık sık anonslar yapılarak, vatandaşların 14 gün süreyle dışarı çıkmamaları, yasaklara uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacağı hatırlatıldı.

DHA