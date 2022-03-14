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Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi

14 Mart 2022 15:58

Kandilli Rasathanesi, Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, sarsıntı Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.38'deki deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)

Adıyamandeprem
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