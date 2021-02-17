Adıyaman’da 38 ev karantinaya alındı

Adıyaman’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 38 adres karantina altına alındı.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 testi pozitif vakalarının görüldüğü 38 adresin karantina alınmasına karar verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul, “Salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Test sonucu pozitif çıkan 38 adreste 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırılmıştır” denildi.