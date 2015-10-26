Adıyaman Adliyesi'nde mutfak tüpü paniği

Adıyaman Adliyesi’nin hakim ve savcıların giriş kapısı yakınına bırakılan mutfak tüpü bomba paniğine yol açtı. İhbar üzerine gelen polisler, bölgeyi güvenlik kordonuna alarak tüpü, fünyeyle patlattı. Heyecana yol açan mutfak tüpünün patlatılması sırasında aralarında Başsavcı Ali Ulvi Yılmaz’ın da bulunduğu hakim ve savcılar adliyeden çıkamadı.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Adıyaman Adliyesi’nin hakim ve savcı giriş kapısı önünde meydana geldi. Protokol tarafından kullanılan kapının karşısındaki yol ortasına bırakılmış mutfak tüpünü görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, caddeyi araç ve yaya ulaşımına kapatıp, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mesai bitmesine rağmen adliyede bulunan Başsavcı Ali Ulvi Yılmaz, hakim, savcı ve personellerin güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkmaması istenirken, bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra kontrollü olarak mutfak tüpünü patlatmaya karar verdi. Bomba imha uzmanı tarafından ilk denemede patlamayan mutfak tüpü, ikinci kez yapılan deneme ile patlatıldı. Heyecana yol açan patlamanın ardından yapılan incelemede, tüpün boş olduğu anlaşıldı.

Yaşananları adliyeden izleyen Cumhuriyet Başsavcı Ali Ulvi Yılmaz ile hakim ve savcılar, önlemlerin sonlandırılmasının ardından adliyeden çıkış yaptı. Bu sırada mutfak tüpünün patlatılması sırasında cadde üzerinde park halinde bulunan 2 otomobilin de camları kırıldı.