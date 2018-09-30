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Spor

Adıyaman 1954 Spor - Osmaniye Spor: 4-0

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Hakan Eygü, Emre Aslan ADIYAMAN 1954 SPOR: Mert - Can, Mehmet Ali, Eşref, Semih, Hakan, İsmail, Önder, Muhammed (Dk

30 Eylül 2018 20:50

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Hakan Eygü, Emre Aslan
ADIYAMAN 1954 SPOR: Mert - Can, Mehmet Ali, Eşref, Semih, Hakan, İsmail, Önder, Muhammed (Dk.39 Ahmet), Bahtiyar (Dk.58 Hamza), Eşref (Dk.86 Fatih)
OSMANİYE SPOR: Hasan - Oğulcan, İlyas, Samet (Dk. 65 Hüseyin), Abdulsamet (Dk.40 Salim), Onur, Sergen, Alper, Eser, Ergun, Muhammet (Dk.79 Engin)
GOLLER: Dk. 8, -Dk. 60 ve Dk. 85 Baran, Dk. 19 İlhan, (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Alper, Hüseyin (Adıyaman 1954 Spor) - Hakan, İlhan, İsmail (Osmaniye Spor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Adıyaman 1954 Spor, sahasında Osmaniyespor\'u 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8, 60 ve 85\'inci dakikalarda Baran ile 19\'uncu dakikada İlhan kaydetti. Adıyaman 1954 Spor, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7\'ye yükseltti. 

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