Adını 'Bolt' harflerle yazdı

Bolt'u yakından tanıyalım

(portre)





Bayanlarda da Jamaika kazandı

Bayanlarda da Jamaika kazandı

Bazı sporcular vardır; yaptıkları sporla ilgilenmeyenlerin bile dilinden düşmemeyi başarır. Teniste Roger Federer, basketbolda Michael Jordan ve tabii ki futbolda Diego Armando Maradona...Bu isimlerden övgüyle söz etmek için onları bir kez bile izlemiş olmak yeterlidir. Önceki gün 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda koşulan 100 metre finalinden sonra artık bu isimlere bir yenisi eklendi: Jamaikalı atlet Usain Bolt.200 metredeki başarılarından sonra 100 metre koşmaya da başlayan Bolt, önceki gün Pekin’de 9.69’luk derecesiyle dünya rekoru kırarak olimpiyat şampiyonu olmasının yanı sıra, bunu foto muhabirlere poz vererek yapmasıyla da adından söz ettiriyor.

Kuşkusuz, atletizmle daha yakından ilgilenenler Bolt’un bu derecesinin şaşırtıcı olmakla birlikte mucize olmadığının farkında. 2002 yılında 200 metrede gençler dünya şampiyonluğuyla başlayan kariyerinde gitgide daha iyi derecelere imza atan Bolt, asıl rüyası olan 100 metredeki kariyerine de 2008 yılının mayıs ayında tüm zamanların en iyi ikinci derecesi olan 9.76 ile başladı. Henüz mayıs ayı bitmeden de 9.72 ile dünya rekoru geldi.



1.96’lık boyuyla 100 metrede rakiplerinden üç-dört adım daha az atan Bolt, bu avantajını önceki gün Pekin’deki 100 metre finalinde açıkça ortaya koydu ve son metrelerde yavaşlayıp sevinç gösterilerine başlamasına rağmen en yakın rakibine iki metre fark atarak dünya rekoru kırdı. Bolt aynı zamanda finişi, yarışta ikinciliği alan Richard Thompson’ın 0.2 saniye önünde geçti. Bu, 100 metre olimpiyat finali için çok ciddi bir farktı.





Sırada 200 metre var

Yarışın ardından bu başarıya ulaşmak için çok çalıştığını ve dünya rekorunu bacaklarında hissettiğini’ söyleyen Bolt, “Tüm yıl bunun için çok çalıştım. Kendim için ve ülkem adına çok mutluyum. Başardığım şeyden gurur duyuyorum” dedi. 22 yaşındaki atlet, “Dünya rekorunu bacaklarımda hissettim. Buraya kazanmak için geldim ve başardım. Artık bundan sonraki yarışlara konsantre olmam gerekiyor. Hem 100 metreyi hem 200 metreyi kazanmak için hazırlandım. Bunu başarmayı deneyeceğim” diye konuştu. Bolt, Pekin’de 200 metre ve 4x100 metre bayrakta da koşacak.





100 metre finalinin favorileri arasında gösterilen bir diğer Jamaikalı atlet Asafa Powell da, vatandaşı Bolt’dan övgüyle söz etti. Yarışta beşinci olarak madalya elde edemeyen Powell, “Kesinlikle yakalanmazdı, olağanüstüydü. O gelmiş geçmiş en büyük sprinter” diye konuştu.





Bolt’un 100 metredeki müthiş derecesi Jamaika’da da büyük sevince neden oldu. Aralarında efsanevi reggae sanatçısı Bob Marley’in oğlu Julian Marley’in de bulunduğu çok sayıda Jamaikalı, dev ekranlardan Bolt’un olimpiyat şampiyonluğuna tanıklık ettikten sonra bu başarıyı saatlerce sokaklarda ve barlarda kutladı.





Bayanlar 100 metrede de Jamaika

