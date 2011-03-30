Adına açılan 'facebook' sayfası yüzünden intihar etti

T24 - Üniversite öğrencisi genç kız, adına açılan facebook sayfası nedeniyle intihara kalkıştı. Bitkisel hayata giren kız, aile dramına neden oldu. Üniversite öğrencisi genç kız ölümle pençeleşiyor



Adıyaman Üniversitesi Muhasebe Bölümü birinci sınıf öğrencisi Zeynep Abuşoğlu, arkadaşlarının uyarması üzerine kendi adına sosyal paylaşım sitesi 'facebook'ta sayfalar açıldığını gördü.



Paylaşımlar nedeniyle bunalıma giren genç kız, kaldığı öğrenci evinde çok miktarda ağrı kesiciilaçalarak intihara kalkışınca ev arkadaşı tarafından Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Burada ilk müdahalesi yapılan genç kızın beyin ölümü gerçekleştiği için İnönü ÜniversitesiTurgut ÖzalTıp Merkezine sevk edildi.



Üniversiteöğrencisi Abuşoğlu'nun Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan babası Ali Abuşoğlu, kızının yapılan tedavisinin ardından cihazlarla birlikte eve gönderildiğini anlattı.



Bitkisel hayatta olan ve hiç bir çağrıya tepki vermeyen kızının tedavisinin devam edebilmesi için Ankara'ya götürülmesi gerektiğini ifade eden baba yetkililerden yardım istedi.





'ARKADAŞLARINA MESAJ ATMIŞ'



Kızının hastaneye kaldırıldığı bilgisi üzerine Adıyaman'a gittiklerini anlatan baba Ali Abuşoğlu, 'Hastaneye gittiğimizde bizi görüştürmediler. Yoğun bakımda olduğunu söyledikleri kızımı bir gün sonra Malatya'ya sevk ettiler. Adıyaman'da kızım 17 saat boşuna tutuldu. Derhal gönderilmiş olsa belki de şu an ayakta olacaktı. Malatya'da yapılan tedavinin ardından beynine oksijen gitmeye başlayan kızım yeniden hayata tutundu' dedi.



İntihar girişimine neden olanfacebooksayfalarıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildiren baba, şöyle devam etti:



'Kızımın arkadaşları onun, kendisi adına açılan sayfalar nedeniyle intihara kalkıştığını söyledi. Kızım, kendi adına açılan sayfaları gördükten sonra tüm arkadaşlarına mesaj atarak, söz konusu sayfalarla ilgisi bulunmadığını belirtmiş. Ancak, çok fazla sorun etmiş olmalı ki, ilaç alarak canına kıymak istemiş. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundum. Ancak, şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Kızımı bu halde görmeye dayanamıyorum.'





'KAYMAKAMDAN YARDIM İSTEMEYE UTANIYORUM'



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki tedavisi sona erdiği gerekçesiyle eve gönderilen kızının tıbbi cihaz ihtiyacının Akçadağ kaymakamlığınca karşılandığını belirten baba Abuşoğlu, teşekkür etti.



Abuşoğlu, 'Kaymakamımız cihazları aldı ve bize teslim edildi. Kızımın hayata dönmesi için Ankara'ya götürmem gerekiyormuş. Nereye başvuracağımı bilemiyorum. Malatya'ya gideceğim zamanlarda bile 5 lira borç alıyorum. Ankara'ya götürmeye gücüm yok. Kaymakamdan istemeye de utanıyorum. Lütfen kızımı kurtarın.'



Abuşoğlu, İnönü Üniversitesinden kızının taburcu edilme nedenini de söyle anlattı:



'Doktorlar burada yapılabilecek tüm tedavilerin uygulandığını ve hastaneden almam gerektiğini söyledi. Daha ileri tedaviler için ileri merkezlere, dolayısıyla Ankara'ya gitmemiz gerekiyor. Aksi halde kızım iyileşemeyecek. Ev de kullandığımız cihazlar elektrikle çalışıyor. Burada sık sık kesinti yaşanıyor. Bu nedenle de ciddi sorun yaşıyoruz. Fidan gibi kızımın hareketsiz yatması bizi yaralıyor.'







