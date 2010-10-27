-ADINA 46 HAT ALINMIŞ İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Sarıyer'de yeni bir cep telefonu hattı almak için gittiği bayide adına kayıtlı 46 hat bulunduğunu öğrenen Ali Avşar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Ali Avşar, Turgay K. ile Tuncay K'nin sahibi olduğu bayinden bir süre önce 2 cep telefonu hattı aldığını belirterek, daha sonra başka bir yerden hat almak istediğinde limitinin dolduğunun söylendiğini anlattı. Bunun üzerine yaptığı araştırmada, kimlik bilgilerinin bilgisi dışında kullanılarak adına 46 hat açıldığını, bunlardan 15'nin halen kullanımda olduğunu öğrendiğini kaydeden Avşar, bu hatların kapatılmasını sağladığını, ancak bu kez de hatları kullananların tehdidiyle karşılaştığını öne sürdü. Aynı durumda olan başka kişilerin de bulunduğunu öne süren Avşar, şüpheliler hakkında yasal işlem yapılmasını istedi. Avşar, yaptığı açıklamada da durumu kızına hat almak için gittiği bayide öğrendiğini belirterek, oturduğu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde çok sayıda kişinin de aynı durumda olduğunu tespit ettiğini, bu durumun düzeltilmesini istediği bayiden de tehdit aldığını öne sürdü. Mahalle sakinlerinden Gürsel Yaman da adına 33 hat bulunduğunu, bu konuda bayiyle görüştüğünde tehdit edildiğini iddia ederek, ''Benden bu durumu sorgulamamamı istediler. Bana bir de cep telefonu hediye ettiler'' dedi. Yine aynı mahallede oturan Duran Çağlar adına 13 hat, Eyüp Kan da 3 hat olduğunu belirterek, bu durumun çok vahim olduğunu, başlarının bu nedenle belaya girmesinden korktuklarını söyledi. Bayi sahiplerinden Tuncay K. ise ''Bu durum maalesef bu piyasanın kanayan yarası. GSM şirketleri bayilerden ayda 3 binlere varan abonelikler istiyor. Bunu karşılamak için de bu yola başvurmak zorundayız. Çok sayıda bayi bu şekilde çalışıyor. 2010 yılı başından itibaren şirketler abonelik konusunda bir limit uygulamıyor, bu nedenle bu tür mağduriyetler yaşanmıyor'' dedi.Müşterilerinin mağduriyetlerini çözmeye çalıştıklarını söyleyen Tuncay K, ''Biz mağdur ettiğimiz şahıslara birtakım hediyeler verdik. Bunu farklı yorumlayan bazı müşterilerimiz, bizden 200 bin TL tutarında isteklerde bulundular'' şeklinde konuştu. Tuncay K, kendisinden şikayetçi olan Ali Avşar ve yakınları tarafından tehdit edildiğini, bir çalışanının darp edildiğini savunarak, bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.