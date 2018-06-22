"Adın Messi, yeteneğin Maradona ve Ronaldo kıvamında olsa da sahada doğru eşleşmiyorsan işin zor"

Fanatik gazetesi yazarı Cem Dizdar, turnuvanın favorilerinden olan Arjantin'in Hırvatistan'a 3-0 mağlup olmasını değerlendirdi.

Dizdar, Messi'nin etkili bir oyun sergileyememesinin sebebinin yanındaki oyuncular olduğunu ifade etti. Arjantin kalecisi Caballero'yu da eleştiren Dizdar'ın Fanatik'te yer alan köşe yazısı şöyle:

"Her işin oluru var, ‘üçlü savunma’nın da... Mascherano’nun güçten haliyle hızdan düştüğü zamanlarda arkaya yük binmesi kaçınılmazdı. Arjantin ilk 15 dakikada golleri yemediyse bu başta Rebic, Perisic olmak üzere Hırvat oyuncuların yüzü suyu hürmetineydi. Sonuçta Arjantin kalecisi Caballero baktı olmuyor, duruma el attı ve takımına golü yedirdi. Ardından sakin kalmayı başaran Hırvatistan teori/pratik dersinden tam not alarak maçı sürklase ile kazanmayı bildi. Sahadakileri karşı karşıya koyduğunuzda belki Arjantinliler ağır basıyor ancak futbol böyle bir oyun değil. Basit, sade ve işlevsel oynayan Hırvatistan gruptan çıkmayı başardı. Hatırlarsak ülkemiz milli takımı yakın tarihte bu takımın önünde görünüyordu. Hayat işte! Unutmayalım ki hayat çalışanın, gelişenin yanında oluyor!..



Kısa mesaj



Adın Messi, yeteneğin Maradona, Ronaldo kıvamında olsa da sahada doğru ikililer, üçlülerle eşleşmiyorsan işin zor. Arjantin bunun canlı kanıtı.”



Maçın olayı



Messi büyük bir futbolcu olduğu gibi futbolun gerçeğini kavramış biri de. Milli takımı bırakmışken yoğun baskıyla geri döndürüldü ama haklılığı net biçimde ortada. Arjantinliler nihayet durumu anlamışdır ancak sanırım hayal kırıklığı pahasına...



Maçın starı



Arjantin kurgusunu bozan Brozoviç başta, Ali Ece’nin kulakları çınlasın Lovren/Vida ikilisinin özellikle ikinci yarı performansları ile kaleci Subasic’ten mürekkep Hırvat savunmasının temel karakterleri.



Günün sorusu



Kimi fauller doğrudan ‘kırmızı kart’a varacak sertlikte ama hakem görmüyor/vermiyor ve o çok övülen VAR da işe dahil değil. Peki, bu anlar sonuca doğrudan etki etmiyor mu? O zaman bu kadar ‘teknolojik gürültü’ye değiyor mu?"