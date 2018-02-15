Adilcevazlı şehidin ismi okula verildi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin adı, \'Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi\' olarak değiştirildi.

Siirt\'in Pervari ilçesinde 2014\'te yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kemal Dursun\'un isminin memleketi olan Adilcevaz\'daki bir okula verilmesi için Adilcevaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda da Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin adı değiştirilerek Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi yapıldı. Yeni tabelası asılan okulda düzenlenen törene Kaymakam Arif Karaman, Belediye Başkanvekili İzzet Ekem, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şakir Sözer, şehidin babası Yaşar Dursun, annesi Fatma Dursun, kardeşleri ve yakınları katıldı.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, şehidin adına yakışır yeni bir okul yaptıracaklarını ifade ederek, \"Şehitlerimiz vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bugün burada biz rahat yaşıyor, halkımıza rahat hizmet edebiliyorsak bunu vatan toprağını kanlarıyla sulamış şehitlerimize borçluyuz. İlçemizdeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ismini Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirdik. İnşallah bu okulumuzu yeniden inşa ederek şehidimizin adına yakışır 16 derslikli bir okul yaptıracağız. Artık bundan böyle şehidimizin ismi ülkemiz var olduğu sürece bu okulda yaşatılmış olacak. Bu okuldaki öğrencilerimiz de şehidimizin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürecek. Bugüne kadar memleketimiz için şehit olan tüm şehitlerimizin yanı sıra Afrin’de gerçekleştirilen sınır ötesi harekâtında şehit olan askerlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz\" dedi.

Şehidin babası Yaşar Dursun ise çok duygulandıklarını belirterek, \"Okula şehidimizin adının verilmesi bizleri çok mutlu etti. Duyarlılıklarından dolayı tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Okul öğrencilerinden Berat Uluğ da şehidin annesi Fatma Dursun’a Türk bayrağı hediye etti.



FOTOĞRAFLI