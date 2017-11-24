Adilcevaz’da öğretmenler için mevlit okutuldu

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, hayatını kaybetmiş öğretmenler için mevlit okutuldu.

Eğitim Bir-Sen Adilcevaz şubesi tarafından düzenlenen mevlit programı, Merkez Şerefiye Camisi\'nde gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu ve hayatını kaybetmiş öğretmenler için dua edildi. Eğitim Bir-Sen Adilcevaz Şubesi Başkanı Hakan Baloğlu, Mevlid programını ahirete intikal etmiş öğretmenleri anmak ve unutmamak için düzenlediklerini söyledi. Baloğlu, \"Vefat eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum\" dedi.

Programa Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ak Parti İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Müftü vekili Abdullah İlhan, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



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