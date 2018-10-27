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Adilcevaz'da genç çiftçilere büyük ve küçükbaş hayvanlar verildi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz İlçesinde, Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında, genç çiftçilere 65 büyükbaş hayvan ile 306 koyun dağıtıldı

27 Ekim 2018 13:34

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz İlçesinde, Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında, genç çiftçilere 65 büyükbaş hayvan ile 306 koyun dağıtıldı.
​Tarım ve Orman Bakanlığı’nın \'Genç Çiftçi Projesi\' kapsamında başvuru yapan 27 genç çiftçi, tamamı hibe 30 bin lira değerinde hayvancılık ve sera desteğine hak kazandı. Proje kapsamında başvuruları kabul gören 7’si kadın, 13 genç çiftçiye toplam 65 büyükbaş hayvan verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş, \"İlçemizde başvuru yapan 27 genç çiftçimize destek çıktık. Bu çiftçilerimizden 13 kişiye 5’er adet büyükbaş hayvan dağıtımını yaptık. Ayrıca 9 genç çiftçimize 34’er koyun, 4 çiftçimize sera ve 1 çiftçimize de tavukçuluk desteği çıktı. Bunların dağıtımını da inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından verilen bu desteklerin tamamı her çiftçimiz için 30 bin lira değerinde hibedir\" dedi.

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