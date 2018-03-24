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Adilcevaz'da ayran aşı ve balık festivali

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tanıtımı amacıyla ayran aşı ve balık festivali düzenlendi

24 Mart 2018 20:54

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü\'nde yaşayan inci kefalinin tanıtımı amacıyla ayran aşı ve balık festivali düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde mangalda pişirilen 300 kilo balık ve ayran aşı dağıtıldı.
Van Gölü ve Van balığının tanıtılması amacıyla Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde ilçede ilk kez düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan festivalde, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yöresel sanatçılar Burak Karahan, Adem Küçük ve Bünyamin Babahan\'ın seslendirdikleri türkülerle halaylar çekilirken, vatandaşlar gönüllerince eğlendi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü balığının tanıtımına katkı sunmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyleyerek, \"Festivalini yaptığımız bu balık dünyada sadece Van Gölü’nde bulunmaktadır. Bu nedenle Van Gölü’nün kıymetini ve değerini bilmeliyiz. Bu göle hep birlikte sahip çıkmalıyız. Van Gölü biterse doğu biter, Adilcevaz biter ve bunun Türkiye’ye çok zararı olur. Bu göle gözümüz gibi bakacağız ve koruyacağız. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise amaçlarının Van Gölü\'ne dikkat çekmek olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
\"Bugün burada, dünyada sadece Van Gölü’nde olan Van balığının tanıtımını yapıyoruz. Van Gölü Aktivistleri olarak daha önce Van’da iki defa yaptığımız etkinliğin üçüncüsünü bu yıl Adilcevaz ilçemizde yapıyoruz. Van Gölü’nü el birliği ile temiz tutarak sahip çıkmalıyız. Bu değeri tertemiz bir biçimde geleceğe taşımalıyız. Van Gölü’ne sahip çıkmazsak bu göl maalesef Van çöplüğüne dönecek. Bu balığın ismi Van Gölü balığıdır. \'İnci Kefali\' ismi ise bu balığın türüdür. Bu balığı Van Gölü balığı olarak isimlendirmeliyiz. Bu balık \'İnci Kefali\' ismiyle tescillendi, inşallah yeni ismiyle yakın zamanda Van Gölü balığı olarak da tescillenecek ve bundan böyle bu ismi kullanacağız.\"

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