'Adil yargılanamıyorsam sistemin isminin ne önemi var?'

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi'nde düzenlenen bir toplantıya katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili, "TÜSİAD'ın başkanlık veya parlamenter sistem konusunda bir tercihi yok. Herhangi bir sistem benim haklarımı koruyamıyorsa, adil yargılanamıyorsam o zaman sistemin isminin ne önemi var" diyen Ünlütürk, başkanlık tartışmalarının ekonomiyi kötü etkilediğini söyledi.

'Başkanlık tartışmaları yüzünden ekonomi ön plana gelmedi'

Türkiye'nin her yıl yüzde 5'in üzerinde büyüme göstermesi gerektiğine dikkat çeken Ünlütürk, ekonomik görünümde gerileme yaşandığını savunarak, "2007'ye kadar müthiş performans gösteren iktidar daha sonra başkanlık tartışmasına takıldığı için ekonomi ön plana gelmedi. Seçimden sonra yeni iktidarın bu sorunlara odaklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'ın kavga içinde olmak istemediğini ve bu sebeple de kullandıkları üsluba dikkat ettiklerini söyleyen Ünlütürk, başkanlık sistemiyle ilgili yürütülen tartışmanın yöntemsel olarak yanlış olduğunu belirttiği konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Biz siyasi parti değiliz. İşi yöneten insanlarla öncelikle konuşmalıyız. Onlarla kavga içinde olmak istemeyiz. Israrla ve dikkatli bir üslupla bunları söylüyoruz. Hükümet ise genel olarak farklı bir görüşte değil. Ama dışarıya karşı veya kendi öncelikleri konusunda seslerini fazla çıkaramıyorlar. Biz 2 senedir başkanlık sistemini tartışıyoruz. Onun için kimsenin gözü bu konuları görmüyor. TÜSİAD'ın başkanlık veya parlamenter sistem konusunda bir tercihi yok. Herhangi bir sistem benim haklarımı koruyamıyorsa, adil yargılanamıyorsam o zaman sistemin isminin ne önemi var? Tartışma isim ve kişi üzerinden gidiyor. Yanlış olan bu. Hukuk devleti, demokrasi gibi konular ağırlıklı olduktan sonra sistemin ismi önemli değil."