Adil Serdar Saçan, Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu: Yaşadığım mağduriyetler saymakla bitmez

Adnan Oktar ve grubuna, 1999 yılında operasyon düzenleyen eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan mağdur sıfatıyla şikayetçi oldu. 1999 yılında düzenlediği operasyon nedeniyle yargılandığını belirten Saçan, "Saymakla bitmez yaşadığım mağduriyetler. Sonuçta gittim ve şikayetçi oldum" dedi. Oktar’ın kendisiyle ilgili 300’ün üzerinde suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Saçan tutuklamaların ardından yeni operasyonların başlayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, 19 yıl önce Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonu yönetmişti. Oktar’ın hakkında 300’ün üzerinde suç duyurusunda bulunduğu Saçan’ın “mağdur” sıfatıyla, Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

"Ergenekon davasında şikâyetçi oldular"

Bu hafta başında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne giderek Adnan Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğunu aktaran Adil Serdar Saçan, mağdur sıfatıyla da ifade verdiğini belirtti.

Yönettiği operasyonun ardından mağduriyetler yaşadığını söyleyen Saçan, “Ergenekon Davası’nda ben tutukluyken benim aleyhimde; 1999 yılında yapılan operasyonu güya Ergenekon terör örgütü yaptırmış. Bu nedenle Adnan Hoca ve müritleri mağdur sıfatıyla şikayetçi oldular. O tarihlerde benim bile elimde olmayan sicilimle ilgili gizli yazıları nereden buldularsa onları dosyalara koydular” dedi.

"1999 yılındaki operasyon nedeniyle yargılanıyorum"

Adnan Oktar’ın grubundan Emre Çalıkoğlu’nun, Ergenekon soruşturmasında aleyhinde “yalan tanıklık” yaptığını belirten Saçan, “1999 yılındaki operasyonda bunlara kötü muamelede bulunduğumuz iddiasıyla yine yargılanıyoruz. Bu konuda da inanılmaz sahtecilikte bulunup iftiralar attılar. Türkiye’de işi gücü şantaj yapmak olan bir örgüte şantaj yapmakla yargılanıyorum” diye konuştu.

“300’ün üzerinde hakkımda suç duyurusunda bulundular” diyen Saçan, “Her duruşmaya 50, 60 kişi ve bodygard ile geldiler. Bu örgüt, FETÖ ile ortaklık yaparak bir sene avukatlık yapmamı engelledi. Saymakla bitmez yaşadığım mağduriyetler. Sonuçta gittim ve şikayetçi oldum ve bunun da arkasında sonuna kadar duracağım” ifadelerini kullandı.

"Bunlar çekirdek kadroydu"

Tutuklamaların ardından yeni operasyonların olabileceğini tahmin ettiğini dile getiren Saçan, “Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bu operasyon Adnan Oktar ve suç örgütünün sonu olacak. Bir daha toparlanabileceklerini sanmıyorum. Örgüt mensuplarının ayağını denk alması lazım. Polise ve adli makamlara bildiklerini anlatmaları lazım. Bu işin artık geri dönüşü yok” dedi.

Adnan Oktar ve grubunun yeni bağlantılarının ortaya çıkabileceği yönünde bir düşünceye sahip olduğunu belirten Adil Serdar Saçan, “Soruşturma gizli. Dosyaya erişim kısıtlılığı var ama yeni bağlantıların çıktığına inanıyorum. Bunlar çekirdek kadroydu. Sonrasında bunların eylemleri polisin yaptığı titiz çalışmayla elde ettiği verileri değerlendirerek yeniden operasyon icra etmesi büyük olasılıktır” dedi.

"Tutuklama müessesesi bu tür tehlikeli örgütler için kullanılmalı"

Avukatlık yapan Adil Serdar Saçan, “Hak yerini buldu. 19 senedir sabrediyordum. Ne olursa olsun insanların hürriyetinin elinden alınmasına daha önce hürriyeti elinden alınmış bir kişi olarak karşıyım. Ama tutuklama müessesesi bu tür tehlikeli örgütler için kullanılmalı. Bir hukukçu olarak tutuklama müessesinin az çalıştırılmasına inanırım ama bunların hak ettiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. (DHA)