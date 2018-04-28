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Adil Öksüz'ün yeğeni tutuklandı

  İstanbul,(DHA) FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Adil Öksüz'ün yeğeni, yurt dışına evrak gönderirken gözaltına alındı

28 Nisan 2018 13:07

 

İstanbul,(DHA)
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Adil Öksüz\'ün yeğeni, yurt dışına evrak gönderirken gözaltına alındı. Adil Öksüz\'ün kardeşi Mehmet Öksüz\'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilen Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik yapılan çalışmalarda aranan Adil Öksüz\'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz\'ün ABD\'ye kargo göndereceğini tespit etti.  13 Nisan günü kargoyu göndermek için gelen Öksüz, gözaltına alındı.  Kargo paketini incelemeye alan polis, örgütün Üsküdar İl imamı olarak anan Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, ve çocuğu Z.Ş\'ye ait evraklara el koydu. Emniyette ifadesi alınan Esmaül Hüsna kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz\'ün kardeşi Mehmet Öksüz\'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Esmaül Hüsna Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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