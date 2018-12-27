Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna tahliye edildi 

Şengüler YEŞİL/İstanbul,(DHA) - FETÖ\'nün darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz\'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz\'ün \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, Esmaül Hüsna Öksüz\'ün tahliyesine karar verdi.

İstanbul Adalet Sarayı 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada hazır bulunan Esmaül Hüsna Öksüz, \"Cemal Türk ile yaptığım iddia edilen görüşmeler kısa süreli görüşmelerdir. Kendisi teyzemin eşidir, bu görüşmelerin üzerinden uzun bir zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ancak muhtemelen bu görüşmeleri teyzemle yapmış olabilirim. Örgütsel herhangi bir görüşmem yoktur, tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Mahkeme heyeti sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut delil ve durumu, atılı suçun sanık lehine vasıf değiştirme ihtimali, tutuklu kaldığı süre ve tutukluluktaki halini değerlendirerek adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.