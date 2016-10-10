Adil Öksüz'ün saklandığı iddia edilen evden parmak izi çıkmadı!

15 Temmuz darbe girşiminin planlayıcıları arasında olduğu ifade edilen ve TSK'nın 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu iddiasıyla aranan Adil Öksüz'ün saklandığı öne sürülen evden parmak izi çıkmadı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbenin komuta merkezi olan Akıncı Üstü'nde gözaltına alınan ancak iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve kayıplarta kaşrışan Adil Öksüz aranmaya devam ediliyor. Öksüz’ün 2 gün saklandığı öne sürülen Kırklareli’nin Bulgaristan sınırındaki Çeşmeköy’de bağ evinde bulunan 2 farklı parmak izinin Adil Öksüz’e ait olmadığı belirlendi.

Darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün geçen haftayurt dışına kaçmadan önce Kırklareli’nin Bulgaristan sınırındaki Çeşmeköy’de bulunan tek odalı bağ evinde 2 gün saklandığı iddia edilmişti.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kamber Mevkii’ndeki bağ evinde inceleme yaptı.

Bağ evinden alınan turşu bolu bidon, terlik ve el feneri üzerinde 2 farklı kişiye ait olduğu belirlenen parmak izleri bulundu. Ancak parmak izlerinin firarı FETÖ’cü Adil Öksüz’e ait olmadığı saptandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.