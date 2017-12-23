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Adil Öksüz'ün profesör arkadaşına yol kenarında beklerken araba çarptı

Adam, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı

23 Aralık 2017 13:37

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yöneticisi olduğu iddia edilen Hava Kuvvetleri imamı firari sanık Adil Öksüz'ün arkadaşı olduğu belirtilen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, yol kenarında beklerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Adam, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Duvar'da yer alan habere göre kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı duyup, hastaneye gelen yakınları, aldıkları acı haberle üzüntü yaşadı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz’ün arkadaşı olduğu iddia edilen Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, geçen yıl ağustos ayında gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından bırakılmıştı.

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