Adil Öksüz'ün örgüt toplantısı yaptığı otelin çalışanları adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) firari \'Hava Kuvvetleri imamı\' Adil Öksüz\'ün örgüt toplantısı yaptığı Güneş Işığı Otel’in sahibi ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY firari imamı Adil Öksüz\'ün örgüt toplantısı yaptığı Güneş Işığı Otel’in sahibi Osman K., müdür Kemal A. ile eşi Zeynep A. ve resepsiyon görevlisi Aynur K.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ilk sorgularında, otelde sohbet toplantıları düzenlendiğini, örgüt adına faaliyet yürütenlere ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğunu, firma sahiplerinin gazeteye abone yapıldığını, öğrenci bursu ve kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığını söyledi.

ÖKSÜZ, 2016\'DA OTELE GELMİŞ

Ayrıca otel müdürü Kemal A.\'nın, 17- 25 Aralık sürecinden sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya\'ya para yatırdığı, eşinin ise sosyal medya üzerinden Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve çiftin sohbet toplantılarına katıldığı da tespit edildi. Soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün \'Hava Kuvvetleri imamı\' Adil Öksüz\'ün de beraberindeki kişilerle Adana\'daki otelde 2016 yılının Mart ayı içerisinde konakladığı saptandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



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