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Adil Öksüz'ün kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı

'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu söylenen Öksüz, 15 Temmuz'dan bu yana arıyor

11 Ağustos 2016 16:19

'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu öne sürülen Sakarya Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde oturan doktor kayınpederi Cevat Yıldırım ile eşi Hatice Yıldırım gözaltına alındı.

Darbe girişimi ardından Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz sevk edildiği adliyede serbest bırakılmıştı. Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde bulunan kayınpederi Cevat Yıldırım'ın yanına gelen Adil Öksüz daha sonra kayıplara karışmıştı. Adil Öksüz'ün '34 SIR 49' plakalı otomobili kayınpederinin evinin garajında bulunurken, araçta inceleme yapıldı. Adil Öksüz'ün barınabileceği Akyazı'da bulunan evlerde ve yayla evlerinde aramalar yapıldı.

Adil Öksüz ile ilgili soruşturma devam ederken, kayınpederi Cevat Yıldırım ile eşi Hatice Yıldırım gözaltına alındı. Yıldırım çifti bugün adliyeye sevk edildi. Cevat Yıldırım'ın kardeşi Recep Yıldırım daha önce Akyazı Belediye Başkanlığı ve AK Parti Sakarya Milletvekilliği yapmıştı.

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