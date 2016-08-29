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"Adil Öksüz'ün izi Sakarya'da bulundu" iddiası

Öksüz'ün Sakarya ili sınırları içerisinde olduğu iddia edildi

29 Ağustos 2016 02:58

Gülen cemaatine mensup olduğu ve 'FETÖ'nün firari hava kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün Sakarya ili sınırları içerisinde olduğu iddia edildi.

Adil Öksüz’ün ABD’de kurduğu hayali şirketle Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Hillary Clinton için 2014 yılında 5 bin dolar bağış yaptığı iddia edilmişti. 

 Öksüz’ün gözaltındayken üzerindeki GPS’i tuvalete saklamaya çalıştığı ancak bir başçavuşun dikkati sayesinde cihazın bulunduğu öğrenildi. Ancak cihaz, Öksüz serbest bırakıldıktan sonra kendisine teslim edildiği belirtilmişti. 

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