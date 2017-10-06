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Adil Öksüz'ün gözaltındayken serbest bırakılmasına ilişkin davada ara karar açıklandı

Gözaltındayken Öksüz'le konuşan sanık Ali İhsan Sarıkoca hakkındaki tutuklama talebi reddedildi

06 Ekim 2017 21:05

15 Temmuz darbe girişimini planlayan isimlerden biri olduğu iddia edilen ve ‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen Adil Öksüz’ün gözaltındayken serbest bırakılmasıyla ilgili davada mahkeme ara karalarını açıkladı. Duruşma 10 Nisan 2018'e ertelendi.

Gözaltındayken Öksüz'le konuşan sanık Ali İhsan Sarıkoca hakkındaki tutuklama talebi reddedildi. İtirafçı sanık Murat Bayrak'ın ifadesinde adı geçen kişilere ilişkin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan suç duyurusunda bulunulacak.

11 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı aynen devam edecek.

 

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