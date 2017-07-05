"Adil Öksüz'ün cep telefonu sinyali en son Mersin'de alındı, iki senaryo üzerinde duruluyor"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde kilit rol üstlendiği belirtilen firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışına ilişkin olarak iki senaryonun dile getirildiğini aktardı. Selvi, bu senaryoları "Mersin’den yurtdışına kaçırıldı", "ABD’nin İncirlik Üssü’nden yurtdışına çıkması sağlandı" diye sıraladı.

Abdulkadir Selvi'nin "15 Temmuz'un kayıp hattı" başlığıyla yayımlanan (5 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

MİT TIR’larıyla ilgili iddianameden çok ilginç bir bağlantı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT TIR’larının durdurulmasından sonra FETÖ’nün sivil imamlarının ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’yla görüşme yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Fidan, görüşme içeriklerinin ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’na sorulduğunu söyledi.



Gelecek cevabı şimdiden merak ediyorum.



Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, 15 Temmuz’dan sonra Adil Öksüz’ün, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından arandığını yazmıştı. Adil Öksüz’ün 21 Temmuz günü saat 10.22’de arandığı iddiası ABD makamları tarafından reddedilmedi. ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Öksüz’ü arayarak kendisini vizesinin iptal edildiği konusunda bilgilendirmeye çalıştık” denildi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, “ABD büyükelçiliği vizesini iptal ettiği kaç kişiyi aramıştır” diye sormuştu. Adalet Bakanlığı yetkililerine sordum. Bakan Bozdağ’ın, 31 Mart tarihinde sorduğu bu soruya henüz cevap gelmemiş.



Bu arada Adil Öksüz’ün, cep telefonu sinyalinin en son Mersin’de alındığı söyleniyor. Söz konusu Adil Öksüz’ün cep telefonu sinyali olunca iki senaryo üzerinde duruluyor.



1- Mersin’den yurtdışına kaçırıldı.

2- ABD’nin İncirlik Üssü’nden yurtdışına çıkması sağlandı.



15 Temmuz’a ABD’yi bulaştırmak gibi bir çaba içinde değilim. Ancak darbenin lideri Fetullah Gülen, ABD’de yaşayacak. Darbe planları belirli sürelerle Pensilvanya’ya götürülecek. Adil Öksüz en son 14 Temmuz günü ABD’den koltuğunun altında darbe planlarının onaylanmış haliyle dönecek? Ama bundan ABD’nin haberi olmayacak? Eğer bunda yüzde 1’lik bir doğruluk payı olsun, CIA’yı lağvederler.



15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirdikleri Genelkurmay karargâhından aradıkları isimlerden biri de ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’du.



Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ı derdest eden özel kalemi ve yaverleri tarafından aranmıştı Dunford. ABD Genelkurmay Başkanı 15 Temmuz’da Afganistan’daydı. ABD’deki makamı arandı, özel kalemindeki görevliler, Dunford’un istirahatte olduğunu belirterek not almakla yetindiler.