Adil Öksüz'ün arkadaşı hakim karşısında

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, FETÖ\'nün \'Hava Kuvvetleri İmamı\' olarak bilinen Adil Öksüz\'ün arkadaşı ve eski akademisyen olan tutuklu sanık İsmail Acar\'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin Dokuz Eylül Üniversitesi\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, geçen 30 Mayıs\'ta gözaltına alınan Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar hakkında, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmada, tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu. Önceki duruşmada ifade veren tanıkların, hakkında somut bir beyanda bulunmadığını ileri süren İsmail Acar, FETÖ ile bağlantısının olmadığını savundu. Kapatılan Bank Asya\'daki hesap hareketliliğinin yok denecek kadar az olduğunu da ileri süren Acar, örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'in çağrısı üzerine bu bankaya para yatırmadığını iddia etti. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz\'le 2015\'te aralarındaki para transferine ilişkin suçlamayla ilgili de konuşan Acar, \"Darbe girişimine karışacağını tahmin edemeyeceğim Adil Öksüz\'le bir borç alışverişi olmuştu. Öksüz\'ün bana verdiği borcu, 2015\'in Aralık ayında kendisine geri yollamıştım. Bu durumun, dosyaya net olarak yansımadığını düşünüyorum\" dedi.

Açığa alınıp, hakkında gözaltı işlemi yapılan süreye kadar İzmir dışına çıkmadığını dile getiren İsmail Acar, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.