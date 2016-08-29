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Adil Öksüz’ün arandığı Akyazı’daki yaylada sığınak bulundu

Yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınak Akyazı'da bir çobanın ihbarı ile keşfedildi

29 Ağustos 2016 22:33

“FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı” olduğu ifade edilen Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde saklandığı bir sığınak bulundu.

Akyazı İlçesi'ne bağlı Kepekli Mahallesi'ndeki yaylada Kanlıçay Deresi mevkiinde hayvan otlatan çobanlar, sığınağı görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede sığınak içersinde kazma, kürek, pet su şişeleri, yelek ve kazak gibi giyim eşyaları bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu iddia edilen Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün de saklandığı ihtimali değerlendirilen bölgede sığınağın ortaya çıkmasının ardından arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

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