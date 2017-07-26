"Adil Öksüz'ü yaylada gördüm; sakal ve bıyığı yoktu, kafası tıraş edilmişti"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalanan ancak bırakılan ve kayıplara karışan 'FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün aranırken sahte pasaport edinmeye çalıştığı öne sürüldü. Öksüz’ün yine arandığı tarihlerde iki ayrı hesaptan para çektiği de MASAK raporuyla belirlendi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan ve bir süre Sakarya Sapanca’da kaldığı ileri sürülen FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’le ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı.

İddia Sakaryalı İbrahim Cem Demir’e ait. ‘Silahlı tehdit’ suçundan ceza alarak 2016’da Geyve Açık Cezaevi’ne konulan ve Mart 2016’da cezaevinden kaçan Demir (30), sahte kimlikle dolaşırken 28 Şubat 2017’de yakalandı ve Maltepe Cezaevi’ne konuldu. Demir yaklaşık iki ay sonra, 13 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazı yazarak, Öksüz hakkında bilgi vermek istediğini söyledi. 15 Haziran’da Demir’in ifadesi alındı.



‘Yaylada gördüm’



Demir, ifadesinde firari olduğu Ocak 2017’de soyadını bilmediği Atilla adlı arkadaşının “Bir tanıdığımın sahte kimliğe ve pasaporta ihtiyacı var” dediğini belirterek şunları söyledi: “Benim aracımla Sapanca’nın Soğucak yaylasına gittik. Bir şahıs yanımıza geldi. Yeşil gözlü, kilolu olmayan birisiydi. Yanında iki üç kişi vardı. Atilla onlardan birisinden fotoğraf aldı, bana gösterdi. Atilla yeşil gözlü şahsı gösterip ‘Benziyor mu’ diye sordu. ‘Benziyor’ dedim. Atilla’ya ‘Orjinal kimliği 1500 TL’ye yapıyorlar’ dediğimde, ‘10-15 bin önemli değil’ demişti.”



Atilla’ya, sahte kimlik yaptırdığı ‘Hakan’ adlı kişinin numarasını verdiğini belirten Demir, cezaevinde televizyonda izlediği Adil Öksüz’ün yaylada gördüğü kişi olduğunu savunarak, “Önceden basında ve televizyonda Öksüz’ü görmeme rağmen yaylada karşılaştığım şahsın bu şahıs olduğunu anlayamamıştım. Fakat daha sonra, aynı kişi olduğunu anladım. Yanılmış olabileceğimi sanmıyorum. Şahıs televizyondaki görüntü ve fotoğraflarına göre daha zayıftı. Sakal ve bıyığı yoktu. Kafası da tıraş edilmişti” ifadelerini kullandı.