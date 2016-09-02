"Adil Öksüz'ü FETÖ'nün Rusya imamı kaçırdı" iddiası

'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ü İstanbul'a döndüğünde havalimanında karşılayan kişinin 'FETÖ'nün Rusya imamı olduğu ileri sürülen Ali Sami Yıldırım olduğu iddia edildi.

15 Temmuz’daki darbe girişiminde kalkışmayı Ankara’daki Akıncı Üssü’nden yönettiği öne sürülen Hava Kuvvetleri imamı Yrd. Doç. Adil Öksüz, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı. Ankara’dan bindiği uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidip otomobilini alan Adil Öksüz’ü karşılayan ve cep telefonuyla konuşmasını sağlayan bir kişi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan araştırmada, Adil Öksüz’ü karşıladığı belirlenen kişinin önce 'Ali Kaya' olduğu iddia edildi. Buca'da gözaltına alınan Ali Kaya serbest kaldı. Güvenlik güçlerinin Ali Kaya'nın Alman vatandaşı bir gurbetçi olduğunu ve Adil Öksüz ile bir bağlantısının bulunmadığını belirlediği öğrenildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adil Öksüz’ü karşılayan kişinin Ali Sami Yıldırım olduğunu tespit etti.

Ali Sami Yıldırım’ın, Adil Öksüz’ü havaalanında karşıladıktan sonra saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla, Ali Sami Yıldırım’ın, kapatılan Meydan Gazetesi’nin yazı işleri müdürü Erdal Şen ve 'FETÖ’nün Kanada imamı olduğu ileri sürülen İlhan Yıldırım ile birlikte gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı öğrenildi.

Aynı zamanda Adil Öksüz’ün kayınbiraderi olduğu da kaydedilen Ali Sami Yıldırım’ın, cemaatin Rusya’daki bir numarası olduğu öne sürüldü. Ali Sami Yıldırım’ın, Rusya’daki Diyalog Avrasya Vakfı’nın başında bulunduğu da bildirildi.

"Azeri FETÖ'cüleri kullanıyorlar"

Ali Sami Yıldırım’ın yönettiği Rusya’daki yapılanmasını daha çok ticari şirketler ve vakıflar üzerinden yürüttüğünü söyleyen gazeteci Agil Alesger, Gülen ve yapılanması için 2007’de “Ajan örgütlenmesi” tanımını kullandığı için hedef oldu. Alesger, “Rusya FETÖ yapılanmasına karşı tedbirler aldı ancak Gülen ve adamları Rusya’da ticari şirketler kurarak ve Türk-Rus Forumu gibi yapılanmalar kurarak örgütlendi” dedi.

Cemaatin Azerbaycan’daki yapılanmasını ‘Sessiz İşgal/ Azerbaycan’da FETÖ Örgütlenmesi’ adlı kitabında anlatan Alesger, cemaatin Rusya ve çevresindeki örgütlenmesini şöyle ifade etti:

“Azerbaycan’da Kafkas Üniversitesi’nde yüzlerce öğrenci yetiştirdiler. Rusya FETÖ’ye karşı tedbir aldığı için Rusya Federasyonu içindeki Müslüman çoğunluğun yaşadığı ülkelere Kafkas Üniversitesi’nden yetiştirdikleri adamları gönderdiler. Moskova, St. Petersburg gibi şehirlerde ışık evlerini bu öğrenciler üzerinden kurdular. Faaliyetleri deşifre olanlar Amerika’ya kaçtı ama Rusya’da özellikle ticari faaliyet gösteren şirketler kurarak Rus vakıflarıyla ortaklık kurdular. Bu şirketler uçak düşmesi krizinde hiç zarar görmedi. Kendilerini çok iyi gizlediler. Çoğu zaman ‘Putinci’ göründüler. O krizden sadece FETÖ’cü, PKK’lı ve Ermeni yapılanmalar etkilenmedi. Halen Sibirya’da, Tataristan’da, Moskova ve diğer şehirlerde FETÖ bağlantılı yüzlerce şirket faaliyetlerine devam ediyor."