Adil Öksüz'ün evrakları gömdüğü iddiasıyla kazı yapılan arazide yangın

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol oynadığı öne sürülen Adil Öksüz’ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası ile kazı çalışması yapılan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



,İddiaya göre, yangın, saat 20.00 sıralarında, Akyazı Küçücek Mahallesi Meşelik bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yangının çıktığı bölgede Adil Öksüz’ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası üzerine kazı çalışması yapıldığı öğrenildi.

DHA