Adil Öksüz, Hillary Clinton’a 200 bin dolar bağışlamış

MASAK, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün hesap hareketlerini tespit etti. Üniversiteden 3 bin 449 lira maaş alan Öksüz, Hillary Clinton’ın başkanlık kampanyası için ABD’ye 2 kez 100’er bin dolar göndermiş.

Sözcü'de yer alan habere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ve akrabalarına ilişkin hazırladığı rapor ortaya çıktı. 26 Ağustos 2016 tarihli rapora göre, Öksüz'ün Sakarya Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliğinden aldığı son maaşı 3 bin 449 liraydı. Öksüz, 6 Kasım 2007'de Üsküdar Kısıklı'da 68 bin TL'ye aldığı kat irtifakını 20 Şubat 2014'te 236 bin TL'ye, Adapazarı Karaman Mahallesin'deki binayı ise 210 bin TL'ye FETÖ'nün firari işadamı Mehmet Sungur'a sattı. Öksüz'ün kalkışmadan iki hafta önce ABD'ye gönderdiği eşi Aynur Öksüz'ün, Sungur'un ortağı olduğu Garnet şirketinde çalıştığı anlaşıldı. Banka hesaplarına, Bank Asya'da hesapları bulunan kişilerden 2012-2016 yılları arasında toplam 88 bin 255 TL havale gelen Öksüz, aynı dönemde kendi banka hesabından aralarında akrabalarının da bulunduğu kişilere toplam 169 bin 183 lira EFT yaptı.

2O Temmuz'a kadar para çekmiş

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Öksüz'ün bir bankadaki hesabının bakiyesinde darbe girişiminden sonra hareket tespit edildi. Buna göre Öksüz'ün 17 Temmuz 2016'da 5 bin 460 lira olan bakiyesi, 18 Temmuz'da 3 bin 460 TL'ye, 20 Temmuz'da 2 bin 573 liraya düştü. Bir başka banka hesabında ise 1 Temmuz 2016'da 5 bin lira olan bakiye, 19 Temmuz'da 4 bin liraya düştü.

Clinton'a destek

MASAK raporuna göre Öksüz'ün, 2012 model lüks otomobili bulunuyor. Bank Asya'da hesapları bulunan kişilerden 2012-2016 yılları arasında toplam 88 bin 255 TL havale alan Öksüz, aynı dönemde kendi banka hesabından toplam 169 bin 183 TL EFT yaptı. Öksüz, ABD'deki başkanlık seçimlerinde aday olan Hillary Clinton'ı destekleyen Harmony Enterprises LLC şirketine her biri 100 bin dolar olmak üzere toplamda 200 bin dolar gönderdi.

Milyon dolarlık para transferi

Öksüz'le birlikte Akıncı Üssü'nde yakalanan Anafartalar Koleji Müdürü FETÖ imamı Hakan Çiçek'le ilgili MASAK raporunda da dikkat çekici para transferleri bulunduğu ortaya çıktı. Rapora göre Çiçek'in darbe teşebbüsü kapsamında yapılan çalışmalarda hakkında işlem yapılan şahıslardan olan Muaz Güngören'den 22 Ekim 2014'te 6 milyon 600 bin dolar (14 Milyon 770 bin 800 TL) aldığı belirtildi.