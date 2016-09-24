Adil Öksüz, gözaltındayken cep telefonuyla üç ayrı görüşme yapmış!

16 Temmuz'da Akıncı Üssü civarında yakalanıp iki gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan ve 'FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen firari ilahiyatçı Prof. Adil Öksüz’le ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Türker Karapınar'ın Milliyet'teki haberine göre, Öksüz’ün gözaltındayken cep telefonundan saat 15.15, 15.20 ve 15.25’te üç ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

Öksüz’ün cep telefonundan aranan Atatürk Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü Hasan Balcı gözaltına alınarak tutuklandı. Balcı’nın ifadesinde, Adil Öksüz’ü tanımadığını iddia ederken, “Oğlum Konya’da görev yapan bir astsubaydır. 15 Temmuz’dan birkaç gün önce İzmir’e kursiyer olarak gönderilmişti. 15 Temmuz gecesi görev var denilerek Akıncılar’a götürülmüş. Oğlum gözaltında bulunduğu sırada tanımadığım bir numaradan beni aradı. Bu numaradan oğlumla görüştüm. Yaptığımız görüşmede oğlum, gözaltında bulunduğu için kendisine avukat ayarlamamı istedi. Ben o numaranın Adil Öksüz’e ait olduğunu bilmiyordum. Adil Öksüz de tanımam” dediği bildirildi.

Bundan önce de Adil Öksüz için darbe girişimi sonrasında üç ayrı tutanak düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Buna göre, Adil Öksüz yakalandıktan sonra Ankara Organize Şube Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Amiri H.K., aralarında Öksüz’ün de bulunduğu şüphelileri teslim almak için Jandarma Karakolu’na gitti. Burada iki tane "Teslim Tesellüm Belgesi" hazırlandı. 16 Temmuz saat 14.30’da hazırlanan ve Adil Öksüz, 3 Jandarma personeli ile Emniyet Amiri H.K.’nın imzasının bulunduğu "Teslim Tesellüm" belgelerinin birinde, Öksüz’ün üzerinde çıkan para ve telefonlar yazıldı.

Aynı gün ve aynı saatte tutulan Adil Öksüz ile Emniyet Amiri H.K. ve 3 Jandarma görevlisinin imzasının yer aldığı ikinci tutanakta ise ilk tutanaktaki ifadeler yazıldıktan sonra "Markası ZTE 4G LTE olan GPS yer koordinat belirleme cihazı" ifadesi yer aldı.

Dosyada yer alan ve üzerinde saati yazılı olmayan 16 Temmuz tarihli üçüncü tutanakta ise sadece Jandarma görevlilerinin imzaları yer aldı. Bu tutanakta GPS’in Öksüz’ün üzerinde bulunmadığı, "cihazı tuvalete attığı" belirtildi.

İlk iki tutanakta Adil Öksüz’ü teslim aldığına dâir imza atan Polis Amiri H.K.'nın, Öksüz’ü teslim almadan gittiği de bir başka bilgiydi.

Savcılık kaynaklarına göre, Adil Öksüz’ün üzerinde yüklü miktarda para ve GPS aleti bulunduğuna ilişkin tutanakların adliyeye sevk edilirken dosyaya eklenip eklenmediği ise yapılacak soruşturma sonucunda açığa çıkacak. Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkim kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Dosyada sadece ifade tutanağı vardı" demişti.